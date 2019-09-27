СБУ уведомила меня о признаках коррупции в поданных на подпись документах о закупке скорых на 100 млн грн. Есть еще вопросы? - Скалецкая прокомментировала заявления госслужащих МОЗ

Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, передает Цензор.НЕТ.

"Я взяла на себя персональное обязательство перед президентом, получила его поддержку и одобрение относительно продолжения движения изменений в системе здравоохранения. Я взяла на себя персональное обязательство перед Верховной Радой Украины и народом Украины, что сделаю все, чтобы каждый украинец имел доступ к качественным, своевременным, высокотехнологичным медицинским услугам. Я взяла на себя персональное обязательство перед премьер-министром Украины, что выполню каждый из пунктов, возложенных на меня программой правительства и продолжу начатые трансформации. Несу персональную ответственность перед народом Украины, президентом, парламентом и правительством. Поэтому первое - в Минздраве будет проводиться аудит. По его результатам лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие - на выход", - заявила министр.

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"Реформа государственной службы - чтобы профессиональные чиновники работали на государство и не были политиками. Поэтому мне не понятно, почему чиновники давят на меня политическими средствами. В этом меня поддержал премьер-министр", - акцентировала она.

"Второе - работа министерства идет в обычном режиме. Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива ведомства не влияет на то, чтобы скорая доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем. Гражданам не о чем беспокоиться", - заверила министр.

"Третье - по обвинению и информации о лекарствах, приобретении автомобилей скорой помощи и других упреках. Я лично изучаю каждый из пунктов. Странно, правда, что я узнаю о проблемах через Facebook (кстати как и о приглашении на встречу с коллективом), а не во время рабочих совещаний или личного сообщения. Удивительно, что я узнаю о проблемах через Facebook, когда нахожусь в командировке в США. Отдельное внимание - о закупке автомобилей. СБУ сообщило мне, что документы, которые мне предоставили на подпись, имеют признаки коррупции (растраты) на 100 млн гривен. Об этом несколько недель назад я сообщила и департаментам здравоохранения в областях. Есть еще вопросы?" - констатировала Скалецкая.

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"Хочу заверить всю команду министерства - все, кто работает эффективно на государство и народ Украины, специалист в своем деле - дальше будет работать в команде. И на том точка. Суть реформы государственной службы - профессиональные чиновники, знатоки своего дела, без политики работают на государство. А не политическими средствами воюют с командой министерства. Не я эту войну начала, но я ее закончу. Встреча с коллективом будет. Так же, как и в первый день моей работы, когда я собрала всех и спросила о насущных задачах, что более всего необходимо. Общаюсь со всеми, прислушиваюсь, работаем вместе. Пациенты и врачи устали от политики. Они ждут результатов нашей работы", - резюмировала министр.

Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.



