Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.09.19 16:27

Нардеп Корявченков (бывший Юзик из "Квартала-95") взял супругу помощницей депутата

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Юрий Корявченков взял себе в помощники на добровольных началах супругу Татьяну Корявченкову.

Нардеп Корявченков (бывший Юзик из "Квартала-95") взял супругу помощницей депутата

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Татьяна Корявченкова – экономист по образованию. В браке с бывшим "кварталовцем" она состоит с 2004 года, пара воспитывает троих детей.

Нардеп Корявченков (бывший Юзик из Квартала-95) взял супругу помощницей депутата 01

Помощником мужа-депутата Корявченкова трудится на общественных началах.

Нардеп Корявченков (бывший Юзик из Квартала-95) взял супругу помощницей депутата 02

Читайте на Цензор.НЕТ: 22-летняя модель и участница конкурса Мисс Украина стала штатным помощником депутата ВР Тищенко. ФОТОрепортаж

Бывший "кварталовец" Юрий Корявченков попал в Верховную Раду 9-го созыва как мажоритарщик от "Слуги народа", одержав победу на 33 округе в Днепропетровской области.

Сейчас он является председателем подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры. Корявченков имеет четырех помощников (все они сотрудничают с ним на общественных началах).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100