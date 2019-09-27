Совет адвокатов Украины призвал ВР отправить на доработку законопроект №1008

Решение САУ обратиться в Верховную Раду, к Президенту Украины и международным организациям принято во время заседания в Одессе 21 сентября.



В обращении говорится, что законопроект несет риски отступления от достигнутого уровня европейских стандартов в сфере защиты прав человека, сообщает Unba.org.ua.



"К сожалению, сегодня мы видим, что происходит ускоренный процесс внесения изменений в законодательство, который несет серьезные вызовы соблюдению принципов правового государства и угрожает снижению достигнутого уровня стандартов Совета Европы в сфере правосудия. Об этом уже сигнализирует официальная позиция представительства Европейского Союза в Украине и посольства Канады в Украине по проекту закона №1008 об органах судебного самоуправления и законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, которая была распространена 11 сентября 2019.

В частности, ключевые международные партнеры отметили, что "есть риски,что непродуманные шаги по изменению действующего законодательства, регулирующие деятельность судебной власти, адвокатуры, прокуратуры ставят под сомнение надежность Украины как партнера ключевых европейских институтов". В этом документе указано на необходимость "начать тщательный консультативный процесс в отношении вышеупомянутых законопроектов и привлечь к нему соответствующих юридических экспертов, гражданское общество и международное сообщество". Законопроект №1008 пока принят в первом чтении без надлежащих консультаций с профессиональным адвокатским сообществом. Это противоречит международным стандартам, прежде всего, основным принципам ООН о роли юристов, предусматривающим привлечение профессиональной организации адвокатуры к разработке профильного законодательства", - говорится в обращении САУ.



САУ также настаивает на том, что при принятии законопроекта №1008 обязательным является обращение в Венецианскую комиссию.



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