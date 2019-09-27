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27.09.19 16:45

Сенцову вручат премию Сахарова в Страсбурге 22 октября, - Йозвяк (исправлено)

Украинский режиссер Олег Сенцов в октябре лично получит премию "За свободу мысли" имени Сахарова.

Сенцову вручат премию Сахарова в Страсбурге 22 октября, - Йозвяк (исправлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Сенцов получит премию Сахарова в Страсбурге 23 октября", - отметил он.

Чуть позже Йозвяк написал, что церемония состоится во вторник, 22 октября.

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Напомним, 12 декабря 2018 года Олег Сенцов, на тот момент незаконно удерживаемый в России политзаключенный, был награжден премией "За свободу мысли" имени Сахарова". На церемонии награждения вместо него выступила сестра Сенцова Наталья Каплан.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

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