Указаний кого трогать, кого не трогать от Зеленского или Офиса Президента не было, - Холодницкий

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Была встреча с Владимиром Зеленским в конце мая. Давления никакого не было... Был нормальный разговор о том, что стране нужны результаты. Я разделяю позицию президента, что с коррупцией надо что-то кардинально делать, и это все должно быть сделано, как это прописано для каждого органа", - заявил он.

Холодницкий подчеркнул, что одни правоохранительные органы должны собирать, хранить и предоставлять доказательства, другие должны эти доказательства анализировать и принимать решения по ним.

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"Никаких указаний, - кого трогать, кого не трогать, - не было. Наоборот, было видение, что даже если новая власть попадется, мы (президент и его команда - Ред.) первые, кто будем требовать справедливого следствия и суда. Это, скажу откровенно, обнадеживающе... Никаких звонков из Офиса президента с указаниями, тех трогайте или не трогайте, не было", - добавил он.

По словам Холодницкого, это дает надежду, что в работе всей правоохранительной системы, не только в НАБУ и САП, будет независимость. Кроме того, руководитель САП отметил, что видит у нового генпрокурора Руслана Рябошапки желание к переменам.

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