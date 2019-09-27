Певец Винник попал в базу "Миротворца" за поддержку антиукраинской акции пропагандистов РФ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на базу сайта.

На сайте музыканта назвали участником пропагандистской антиукраинской акции, направленной на перекладывание ответственности за развязанную Россией войну на Украину.



"Российские звезды, которые поддержали силовой захват российскими войсками Крыма, а потом российскую агрессию на украинском Донбассе, сняли издевательский клип, в котором поют о том, что хотят мира. В этом ролике появился также украинский певец Олег Винник", - сказано в досье.



Центр "Миротворец" просит считать публикацию заявлением о совершении гражданином "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

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Винник – единственный украинский артист, который присоединился к проекту "#всеммир".

В нем также снялись российские артисты, поддержавшие аннексию украинского Крыма, в частности Валерия и Нонна Гришаева.