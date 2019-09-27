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27.09.19 17:16

Разумков: Мы должны продемонстрировать, что мы можем делать качественно новое государство - государство в смартфоне

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада будет прилагать максимум усилий для того, чтобы Министерство цифровой трансформации функционировало и показывало результаты.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в ходе презентации Министерства цифровой трансформации Украины и бренда цифрового государства.

Спикер выразил уверенность и надежду, что команде министерства удастся сделать то, что "президент, мы с вами в свое время обещали людям".

"Мы должны продемонстрировать, что мы можем делать не только качественные избирательные кампании, - мы можем делать качественно новое государство. Государство в смартфоне, государство, которое будет государством-сервисом... Причем, сервисом не таким, каким он есть сегодня, - бумажным, а современным, отвечающим тем вызовам и задачам, которые стоят перед нашим государством, перед нами с вами", - отметил Разумков.

При этом председатель парламента подчеркнул: "Я буду помогать, и Верховная Рада, я уверен, будет прилагать максимум усилий для того, чтобы министерство работало, чтобы оно показывало, как и любое другое министерство, те результаты, на которые мы надеемся. И я уверен, что у них получится".

Он добавил, что видел команду министерства, и выразил надежду, что это первая, но далеко не последняя презентация, на которой они будут рассказывать о том, что "мы смогли сделать".

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