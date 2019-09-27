Грузия поддержала бойкот Украиной осенней сессии ПАСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сообщил представитель Грузии в ПАСЕ, депутат грузинского парламента от партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки.

"Я поддерживаю этот бойкот. Я с самого начала выступал за это. Невзирая на то, что в июле это голосование (о восстановлении полномочий делегации России. - Ред.) было не в нашу пользу. Здесь, говоря "наши", я подразумеваю шесть стран: Украину, Грузию, Балтийские страны и Польшу, которые приняли участие в демарше против возвращения России в ПАСЕ. Тем не менее, легитимность и моральный верх на нашей стороне. Я думаю, что мы своим отсутствием поставим тех коллег, которые приняли, по нашему мнению, ошибочное решение, в очень трудное положение. Надобность переосмыслить, какая же модальность теперь у взаимоотношений ПАСЕ и России, встанет перед ними предельно остро", - сказал Канделаки.

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"Я полностью поддерживаю решение новой украинской делегации не принимать участие во всех мероприятиях этой сессии. Тем более что на следующей неделе все мероприятия, которые будут происходить на полях, - праздничные. Они будут посвящены 70-летию со дня основания Совета Европы. И нет причин у нас или у украинских коллег поднимать бокал с шампанским с русскими", - сказал он.

Канделаки также отметил, что страны из группы поддержки Украины готовы поддержать любое решение украинской делегации, в том числе и относительно дальнейшего демарша ПАСЕ.

"В особенности Грузия, Польша и Балтийские страны смотрят на Украину. Украина может проявить инициативу, и эти страны пойдут за ней. Все эти годы мы боролись в том числе и за Украину", - заявил Канделаки.

Напомним, что делегация Украины отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ.