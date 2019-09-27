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27.09.19 17:24

Редакция "Схем" опубликовала полное видео конфликтного общения журналиста Андрушко и пресс-секретаря президента Мендель. ВИДЕО

Редакция проекта "Схемы" опубликовала полную версию конфликтного общения журналиста Сергея Андрушко и пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам сотрудников проекта, видео опубликовано для избежания манипуляций со стороны Офиса президента.

"Чтобы избежать манипуляций со стороны представителей Офиса Президента и пресс-секретаря Зеленского, редакция "Схем" публикует полное видео общения Сергея Андрушко с Юлией Мендель и попыток нашего журналиста получить комментарий руководителя ОП Богдана ы главы государства относительно фактов, выясненных редакцией во время расследования "Андрей Богдан. Незаслуженное звание и грамота от Азарова в разгар Майдана", - написали в комментарии к записи журналисты "Схем".

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