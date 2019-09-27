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27.09.19 17:28

В Днепре до конца года не останется ни одного неработающего лифта, - Филатов

Три года назад в Днепре не работали около 450 подъемников, сейчас - только 23. Их отремонтируют уже к концу года за счет городского бюджета.

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Об этом в эфире программы "Грани" на "34 канале" сообщил мэр Днепра Борис Филатов.


Наладить ситуацию с лифтовым хозяйством в городе помогли не только ремонты, но и активная борьба с незаконными пунктами приема металла. Случаи хищения подъемников с начала 2019 уменьшились почти в 10 раз. Если в начале года их было 300, то сейчас - 37.
"Еще год назад в городе с лифтами была катастрофа. В Шевченковском районе не работала половина лифтов. Лифты постоянно грабили, вырезали кабели. Эту катастрофическую ситуацию мне удалось сломать. И сейчас меня же она настигает, потому что, в том числе, есть кипы уголовных дел по сносу (незаконных, - ред.) пунктов приема металлолома. Ты просто бьешься  за интересы людей, а потом тебе начинают придумывать какие-то кляузы ", - рассказал в эфире Борис Филатов.

Полное интервью городского головы Днепра Бориса Филатова программе "Грани" 34 канала можно пересмотреть по ссылке.

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