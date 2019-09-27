Планируем в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%, - замминистра инфраструктуры Лавренюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ведомства, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Мы подходим к решению этой проблемы (смертности на дорогах – ИФ) масштабно и комплексно. У нас амбициозная цель - в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%", - сообщил он.

Замминистра добавил, что ежегодно на дорогах страны погибает более 3,5 тыс. чел., что "больше, чем забирает война на востоке".

По словам Лавренюка, кроме строительства новых дорог, программой министерства, в частности, предусматривается ряд мероприятий, финансирование которых будет увеличиваться.

"В Государственном дорожном фонде 5% предусмотрено на обеспечение безопасности дорожного движения. Это немалые средства. В этом году - 2 млрд грн, в следующем - 4 млрд грн. Круговые перекрестки, "острова" безопасности, "умные" светофоры, освещенные пешеходные переходы по новым государственным строительным нормам, где не просто нарисована "зебра", а они приподняты. Эти мероприятия на построенных дорогах будут снижать смертность", - сказал замминистра.

В то же время Лавренюк подчеркнул: благодаря реализации данной программы "в случае стабильного финансирования строительства дорог через три-пять лет увидим существенные изменения".

По его словам, Мининфраструктуры готовит на утверждение правительства дополнительные меры по усилению контроля за лицензионными видами перевозок.

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