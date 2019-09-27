САП не согласовывала "прослушку" Трубы, - Холодницкий

Об этом руководитель САП Назар Холодницкий заявил в интервью радио "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Буду говорить о себе. Ни я, ни моя структура такие негласные действия не согласовывали. Ни САП, ни НАБУ "прослушку" у господина Трубы не ставили", - сказал Холодницкий.

При этом он подчеркнул, что если бы НАБУ проводило такие действия, то на это была бы необходима санкция прокурора, которая не давалась. В противном случае установка "прослушки" считается незаконным действий.

"САП никаких НСРД (негласных следственных (розыскных) действий. - Ред.) по отношению к директору ГБР не согласовывала. И, я надеюсь на 99%, что НАБУ незаконно этого бы не делало", - добавил Холодницкий.

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Напомним, 21 сентября стало известно, что в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружено подслушивающее устройство.

По словам пресс-секретаря ГБР, прослушка может навредить расследованию некоторых резонансных дел.

Источник сообщил Цензор.НЕТ, что прослушивающую аппаратуру в кабинете Трубы установила НАБУ. Но 26 сентября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство не прослушивало кабинет главы ГБР.

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