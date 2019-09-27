Я общался с гэрэушником, который прямо говорил о захвате Крыма Россией и вторжении армии РФ в августе 14-го, - Сенцов

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новая газета", сообщает Цензор.НЕТ.

"С гэрэушником мы встретились в Ростовском суде, заседание по его делу шло параллельно с моим. Он участвовал в захвате Крыма, был под Иловайском, стрелял в моих собратьев. Ненависти я к нему не испытывал. Как смерть уравнивает, так и тюрьма. Мне было интересно узнать у него, что же там было. Я был поражен, что еще 24 марта, за три дня до захвата зданий (Верховного совета и Совета министров Крыма. - Ред.), они перевезли из Новороссийска в Севастополь военные катера. Оперативный план захвата Крыма появился за несколько дней. И второе - под Иловайском, он говорил, все основные вещи делали они, с ополченцами не контактировали. Все основные бои 2014 года, которые нанесли ущерб украинской армии, вела российская армия. Я увидел человека, который прямо об этом говорил. Ему не было смысла врать, потому что он садился в тюрьму", - заявил Сенцов.

Он рассказал, что этот гэрэушник сел за убийство полицейского. Еще с двумя боевиками он общался уже во время этапирования в места лишения свободы.

"Один воевал за деньги, совсем невменяемый был - то вешался, то вскрывался. А другой был домашний мальчик, такой комсомолец, 21-22 года... Я задал ему вопрос: "2014 год, бои, регулярная армия. Как вы могли противостоять?" - "А че, у нас всего было больше: танков больше, "Градов" больше, артиллерии больше. Конечно, нас не могли победить". Откуда все это? Он понимал", - сказал Сенцов.

Читайте также: Сенцову вручат премию Сахарова в Страсбурге 22 октября, - Йозвяк (исправлено)

По его словам, то, что он слышал в тюрьме от собеседников, дало четкое понимание того, что если бы Россия не вмешалась и не ввела в Украину войска напрямую, то "к осени 2014 года "ДНР" бы уже запинали".