Переговоры с МВФ продолжатся через 2 недели, - Рожкова

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух недель мы закончим эту работу. А уже через две недели состоится ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, где можно будет наверняка финализировать это все, поскольку там будут присутствовать все участники процесса",- сказала она журналистам.

По ее словам, МВФ сохраняет жесткую позицию по "ПриватБанку".

"Для Международного валютного фонда неприемлемо оспаривание национализации как таковой, и второй момент важный - работа по возврату активов, возврату потраченных государством денег", - сказала Рожкова.

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При этом она отметила, что в части возврата активов речь идет не только о ПриватБанке, но и о крупных банках, которые были выведены с рынка - Дельта Банк, ВиЭйБи Банк, "Финансовая инициатива", "Финансы и Кредит", Имэксбанк.