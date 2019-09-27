С начала суток ранен один наш воин. Враг нарушил перемирие 14 раз, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Богдановка - со станковой противотанкового гранатомета;

неподалеку Авдеевки и вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

трижды вблизи Новолуганскогоиз минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

неподалеку Луганского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Пивденного- из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского - из миномета калибра 120 мм;

вблизи Новозвановки - с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.