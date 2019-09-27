Пенсионный фонд получил от растаможки "евроблях" более 7 млрд гривен, это в 7 раз больше, чем планировалось, - Счетная палата

Об этом говорится в заключении Счетной палаты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Произошло значительное перевыполнение общего объема плановых поступлений от таможенных платежей, полученных при таможенном оформлении для свободного обращения транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины... при годовом плане в сумме 1 млрд грн за 8 месяцев т.г. поступило в общей сложности 7,1 млрд грн, или в 7 раз больше ", - говорится в сообщении.

Кроме того, доходы государственного бюджета за 8 месяцев текущего года составили 671,8 млрд грн, что на 64,2 млрд грн, или на 10,6% больше соответствующего показателя за прошлый год.

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Счетная палата обращает внимание, что увеличение доходов госбюджета по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло прежде всего за счет средств Национального банка, авансовой уплаты части чистой прибыли государственных предприятий, увеличение объемов импорта, цен, заработной платы.

От приватизации государственного имущества за 8 месяцев т.г. в общий фонд поступило 369,1 млн грн, или 5,7% уточненного плана на отчетный период (при утвержденном годовом плановом показателе 17,1 млрд грн), в основном от продажи объектов малой приватизации.

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