Журналист Миллер, которого Мендель оттащила от Зеленского: "Такого в США просто не бывает"

Об этом Миллер заявил в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Журналист рассказал, что 13 сентября на форуме YES в Киеве он подошел к Зеленскому и спросил, помнит ли он его и можно ли задать вопрос. Президент ответил: "Да, пожалуйста".

"Я начал спрашивать, но успел сказать только одно предложение, когда Юлия Мендель подошла ко мне из-за спины, чем очень меня удивила. Она схватила меня за правую руку и за спину и начала тянуть меня. Это было очень неприятно", — отметил Миллер.

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Он отметил, что это препятствование профессиональной деятельности журналиста, а также добавил, что Мендель "абсолютно не права", когда говорит, что подобное поведение является нормальным для пресс-секретарей в США.

"Такого в Америке просто не бывает", — сказал он.

Миллер добавил, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде.

"Я видел, как хорошо Офис относится к каналам и СМИ, которые лояльны к президенту, и как совершенно иначе — к "Радіо Свобода", которое критикует эту власть, как и любую, которая была до нее", — резюмировал журналист.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства.

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Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позднее "Радіо Свобода" опубликовало видео инцидента с участием Мендель и Кристофера Миллера. На этих кадрах видно, как пресс-секретарь оттаскивает журналиста от президента.