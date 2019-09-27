Флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" вернулся с докового ремонта, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В течение лета на Николаевском судоремонтном предприятии проведен комплекс ремонтных работ общей стоимостью около 9,5 млн грн.

Судоремонтники выполнили ремонт корпуса, корабельных систем и технических средств. Следующий этап - ремонт вооружения. Сейчас завершаются соответствующие тендерные процедуры.

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Через неделю ожидается возвращение в базу после ремонта корабля Морской охраны "Подолье", а в ближайшее время запланирован ремонт еще двух кораблей такого же проекта.