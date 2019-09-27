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27.09.19 21:33

14 украинских военнослужащих, имеющих ранения и ампутации, прошли курс реабилитации в Латвии. ФОТО

27 сентября, после завершения 18-дневного курса реабилитации в Национальном реабилитационном центре "Вайвара" (г. Юрмала) из Латвии в Украину вернулись 14 украинских военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

14 украинских военнослужащих, имеющих ранения и ампутации, прошли курс реабилитации в Латвии 01

Среди них трое представителей Национальной гвардии Украины - один действующий офицер и двое бойцов, которые проходили службу в НГУ в течение 2014-2015 годов.

Все трое в свое время участвовали в проведении антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. В ходе выполнения боевых задач военные получили ранения различной степени тяжести, повлекшее ампутацию. После этого гвардейцы проходили лечение в государственных лечебных учреждениях  и за рубежом. Каждый из них сегодня пользуются протезами.

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Лечение в Юрмале сталао возможным благодаря программе Правительства Латвии по медицинской реабилитации военнослужащих ВСУ и других военных формирований, участвовавших в проведении АТО/ООС.

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