"Мы движемся в ЕС и НАТО", - Разумков

Об этом он сказал на встрече с послом Греческой Республики в Украине Георгиосом Пукамиссасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Дмитрий Разумков подчеркнул, что евроинтеграционные приоритеты Украины не изменились. "Мы движемся в Европейский Союз и НАТО", - сказал он.

Спикер поблагодарил посла за содействие в развитии украинско-греческих отношений, в частности, укрепления межпарламентского взаимодействия, а также выразил благодарность за позицию Греции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины. Он также выразил надежду на плодотворное взаимодействие Украины и Греции в будущем.

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В свою очередь, Пукамиссас высоко оценил уровень последних двух избирательных кампаний в Украине, а также подчеркнул, что Греция и в дальнейшем будет неуклонно поддерживать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.