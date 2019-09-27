На следующей неделе мы будем стараться завершить "турборежим", - Стефанчук

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, на следующей неделе мы будем стараться завершить "турборежим" и перейти в нормальный режим работы", - сказал вице-спикер

Стефанчук указал, что имеющая большинство партия "Слуга народа" не игнорирует мнение других фракций, но партия власти изначально предупреждала коллег по парламенту, что сначала намерена в ускоренном режиме принять подготовленный пакет законопроектов, в частности, от президента Украины Владимира Зеленского, необходимый для перезагрузки власти и запуска экономики.

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"После этого мы перейдем в обычный режим", - отметил он.

Стефанчук сообщил, что на предстоящей неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и изобличителях коррупции.

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