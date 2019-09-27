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27.09.19 22:35

На следующей неделе мы будем стараться завершить "турборежим", - Стефанчук

На следующей неделе украинский парламент может завершить так называемый турборежим принятия законов.

руслан,стефанчук

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, на следующей неделе мы будем стараться завершить "турборежим" и перейти в нормальный режим работы", - сказал вице-спикер

Стефанчук указал, что имеющая большинство партия "Слуга народа" не игнорирует мнение других фракций, но партия власти изначально предупреждала коллег по парламенту, что сначала намерена в ускоренном режиме принять подготовленный пакет законопроектов, в частности, от президента Украины Владимира Зеленского, необходимый для перезагрузки власти и запуска экономики.

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"После этого мы перейдем в обычный режим", - отметил он.

Стефанчук сообщил, что на предстоящей неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и изобличителях коррупции.

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