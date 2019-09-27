Часть депутатов от "Слуги народа" хотят наказать Бужанского за хамство, - нардеп Безгин

Об этом "Обозревателю" заявил нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Абсолютно недопустимое поведение. Это недопустимо для любого депутата, не только Бужанского. У нас в понедельник будет заседание фракции, думаю, мы будем поднимать вопрос, что люди должны, во-первых, уважать граждан, во-вторых – делать какие-то выводы. Такие вещи – это неуважение и к себе, и к фракции, к гражданам, избирателям и всем", – отметил Безгин.

Нардеп анонсировал "предметный жесткий разговор с руководством" относительно поведения своего коллеги.

"Мы взрослые люди, поэтому нам никто не проговаривал, что мы не должны употреблять нецензурную лексику и так далее. Естественно, таких правил никто не выписывал. Но поскольку мы сейчас имеем такой прецедент, то нельзя его оставлять без внимания", – подчеркнул он.

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По его словам, "как минимум, Бужанский должен был бы публично извиниться перед людьми, которых он оскорбил".

"Я по диагонали читал всю историю... Слышал, что украдены люки, его просили что-то сделать или помочь. На мой взгляд, это не совсем предмет обсуждения с народным депутатом. Все-таки народные депутаты – это про законотворчество. Но чисто по-человечески он мог бы прокоммуницировать с людьми, которые реально за это ответственны. Тем более, он человек эмоциональный и экспрессивный. Думаю, он там мог бы помочь добиться какого-то результата", – отметил Безгин.

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На вопрос, возможны ли санкции фракции против Бужанского, нардеп ответил: "Насколько я знаю, уже есть коллеги, которые на этом настаивают. Они требуют предметного разговора и извинений перед гражданами, которых оскорбили".

Ранее нардеп "Слуги народа" Бужанский эмоционально отреагировал на отсутствие люков на территории школы на его избирательном округе. В частности, он назвал родителей, дети которых учатся в этой школе, "инфантильными долбо#бами".