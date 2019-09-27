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27.09.19 23:09

Я бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - Сенцов

Бывший украинский политзаключенный в РФ Олег Сенцов мечтает увидеть президента РФ Владимира Путина на скамье подсудимых Гаагского трибунала.

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Об этом он сказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это моя маленькая мечта, потому что это было бы справедливо - наказать его за преступления против Украины, против самой России, против Молдавии, преступления против Грузии, против граждан Европы. За сбитый "Боинг" нужно ответить, это однозначно. Путин не давал прямой приказ, но это следствие его действий, его системы, что был сбит пассажирский самолет, и в войне на Донбассе погибли 13 тысяч человек. Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге", - заявил Сенцов.

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