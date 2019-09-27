Европейские банки выделяют 900 млн евро на капремонт трассы Киев-Одесса, чтобы сделать из нее автобан, - Новак

Об этом в эфире Громадського заявил экс-глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам удалось завершить переговоры с европейскими банками, с EIB и BRD и Украина получит 900 млн евро на капитальный ремонт трассы Киев-Одесса и поднятия класса этой дороги до категории автобана. Со следующего строительного сезона должны начать ремонт", - заявил Новак.

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Бывший глава "Укравтодора" добавил, что на капитальный ремонт этой дороги необходимо 2-3 года.