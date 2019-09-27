В Антикоррупционный суд направлено дело экс-директора "Укртелефильма", нанесшего госпредприятию 68,7 млн грн убытков, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что в декабре 2017 года указанные лица на основании поддельных документов без разрешения Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины продали частной лицу принадлежащие госпредприятию имущественные права на 24 квартиры, 36 паркомест и коммерческую недвижимость площадью почти 1000 м² в ЖК "Лазурный блюз" стоимостью более 83 млн гривен по цене 14,5 млн гривен, которая почти в 6 раз ниже рыночной и в 3 раза ниже балансовой.

Часть недвижимости сообщникам удалось зарегистрировать на подконтрольное юридическое лицо и в дальнейшем перерегистрировать на других физических и юридических лиц для создания видимости существования добросовестных приобретателей. Конечной целью преступления была продажа недвижимости по рыночным ценам.

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В результате этих действий ГП "Укртелефильм" нанесен ущерб на сумму 68 720 000 гривен.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

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