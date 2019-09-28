Пограничники задержали на Дунае румынский катер, незаконной зашедший на территорию Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил УНИАН начальник прес-служби Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк.

Инцидент произошел прошлой ночью на реке Дунай, вблизи села Старая Некрасовка Измаильского района. "Движение румынской моторной лодки в украинских водах обнаружил военнослужащий срочной службы, используя прибор ночного видения. На сигналы об остановке нарушитель не реагировал. Когда понял, что его обнаружили украинские пограничники, пытался скрыться", - рассказал Перегняк.

По его словам, в результате преследования, которое длилось на протяжении двух километров, нарушитель был задержан. Гражданин Румынии объяснил, что якобы не сориентировался и случайно зашел в украинскую часть Дуная. При этом, как отмечается, его судно оборудовано навигационным прибором. За нарушение государственной границы на иностранца составлены процессуальные документы, катер изъят до решения суда.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четвертая за несколько дней донная мина обнаружена в Дунае, - Госпогранслужба. ФОТО