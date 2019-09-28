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28.09.19 01:37

Решение об отставке обсудили с премьером несколько недель назад - экс-глава Укравтодора Новак

Экс-председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак сообщил, что решение об отставке он обсудил с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и министром инфраструктуры Владиславом Криклием еще несколько недель назад.

Решение об отставке обсудили с премьером несколько недель назад - экс-глава Укравтодора Новак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Громадського ТВ.

"Они знали мое решение об отставке. Политическая ситуация меняется, нужны новые люди, я получил новые предложения, поэтому это мое личное решение", - отметил Новак.

Он пояснил, что скучает по своей семье, которая осталась в Польше.

"Каждые выходные я уезжаю. Моя дочь поступила в медицинский университет, мой сын сейчас в седьмом классе.

Я уже на этом посту три года, и, как мы посчитали, я руководителем, дольше руководит Укравтодор с начала создания этого учреждения. Три года только, но это дольше", - добавил глава Укравтодора.

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