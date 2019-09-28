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28.09.19 02:09

Конгресс США повесткой требует от Помпео предоставить документы, касающиеся Украины

Руководители сразу трех комитетов Палаты представителей прислали госсекретарю США Майклу Помпео повестку об обязательном предоставлении документов, в частности, обращений Дональда Трампа и Руди Джулиани к украинскому правительству, которые глава Госдепа должен был предоставить еще раньше.

Конгресс США повесткой требует от Помпео предоставить документы, касающиеся Украины

Законодатели отметили, что дальнейшее промедление или отказ расцениваться как обструкция расследованию Конгресса, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Эта повестка выдана Комитетом по иностранным делам после консультаций с неизменным комитетом по вопросам разведки, а также Комитетом по надзору и реформ. Документы, предоставление которых требуется официальной повесткой, должны стать частью расследования по вопросам импичмента и будут распределены между комитетами. Несоблюдение вами требований или отказ в выполнении повестки станут свидетельством препятствия расследованию Палаты представителей по импичмента ", - отмечается в письме.

При этом напоминается, что первый запрос Конгресс отправил Помпео еще 9 сентября.

"Мы попросили вас подать эти документы до 16 сентября 2019 года. Вы не выполнили запрос комитетов. 23 сентября 2019 Комитеты прислали повторное сообщение, в котором подчеркнули, что мы рассмотрим принудительный процесс, если вы будете сопротивляться нашему запросу. Мы попросили вас предоставить эти документы до 26 сентября. Вы опять не выполнили этого", - отмечается в письме.

Окончательный дедлайн для госсекретаря США установлен 4 октября.

"Ваша длительный отказ в предоставлении запрашиваемых документов не только мешает нашим комитетам полностью расследовать эти вопросы, но и ухудшает способность Конгресса выполнять свои конституционные обязанности по защите нашей национальной безопасности и целостности нашей демократии", - предупредили законодатели.

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