Увеличение валютного резерва и экономический рост: S&P повысило долгосрочные рейтинги Украины с "B-" до "B"

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается. Международное рейтинговое агентство S & P повысило долгосрочные рейтинги Украины с "B-" до "B".

Это означает дешевые ресурсы и потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов", - написал он.

Читайте также: Украина продолжит переговоры с МВФ, чтобы получить рекомендации для открытия новой программы сотрудничества, - Гончарук

"Стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что новое правительство Украины продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в течение последних лет. В то же время экономика восстанавливается и

соотношение государственного долга к ВВП снижается. Агентство отмечает, что Украине следует сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит стране осуществить погашение коммерческих заимствований в течение 2020 года", - сообщает пресс-служба Кабмина.