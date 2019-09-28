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28.09.19 10:36

С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее, - Порошенко об ушедшем в отставку Волкере

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал отставку специального представителя США по Украине Курта Волкера.

волкер

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом нам всем в Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", - отметил Порошенко.

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По его мнению, Волкер установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, который не просто будет превзойти любом преемнику.

"Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину!" резюмировал политик.

С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее, - Порошенко об ушедшем в отставку Волкере 01

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