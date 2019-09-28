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28.09.19 11:57

"Отсрочит выполнение минских соглашений", - в РФ отреагировали на отставку Волкера

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев считает, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера отсрочит выполнение минских договоренностей.

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Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Косачева, Волкер "оказал медвежью услугу Украине", когда подал в отставку, и своими действиями отложил реализацию минских договоренностей.

"В этом смысле Курт Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию минских договоренностей всеми (всеми!) заинтересованными сторонам", - написал Косачев.

Отсрочит выполнение минских соглашений, - в РФ отреагировали на отставку Волкера 01

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Как ранее информировал Цензор.НЕТ, утром в субботу, 28 сентября, CNN со ссылкой на три источника сообщил об отставке Курта Волкера с должности спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины.

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