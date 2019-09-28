В Сумах произошел взрыв на заводе, ранены 10 человек (обновлено). ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"28 сентября в 10:51 в г. Сумы по ул. Линейная 18, на территории завода ООО "Гуала Кложерс Украина" в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением. В результате взрыва предварительно травмированы 8 человек", - сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли пожарные. К 11:55 пожар удалось погасить.

Позднее полиция Сумской области сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 человек, 2 из них находятся в реанимации.

"В результате взрыва, произошедшего в одном из цехов, пострадали 10 работников. Двое из них находятся в реанимации", - сообщили в полиции.

Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

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Итальянская компания Guala Closures Group, которой принадлежит завод – крупный производитель пластиковых бутылок и колпачков для спиртных напитков. По всему миру у нее 27 заводов и региональных представительств.



