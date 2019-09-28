Призываем Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов, - НСЖУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил у себя на странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя вчерашние инциденты на пресс-конференции Владимира Зеленского, когда пресс-секретарь президента Юлия Мендель не дала журналистам задать вопрос Президенту.

"Или дружеские объятия, или отталкивание-оттягивание - это не то поведение, с которым журналисты должны мириться", - написал Томиленко.

Также глава НСЖУ выразил солидарность с коллегами из программы "Схемы" Схемы: коррупция в деталях - RFERL и американским журналистом Миллером, который работает в Киеве на "Радио Свобода".

"Власть во всем мире ищет форматы избежания неконтролируемых контактов с независимыми журналистами. И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти", - написал Томиленко.

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Также НСЖУ призвал Офис Президента и пресс-секретаря Президента Юлии Мендель пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.

"И главное, новая команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами", - убежден Томиленко.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства.

Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.