Активисты об акции по Гандзюк на Банковой: Реакции президента нет, надпись удалили

Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мы пришли с требованием к новой власти, - не быть статистами новых убийств, увидеть и решить проблему нападений на гражданских активистов, журналистов и правозащитников. Мы приглашали президента и представителей офиса прийти к нам. Никто не вышел. Мы оставили надпись "Кто следующая Гандзюк?". Ее уже стерли. Реакции от президента до сих пор нет. Может стертая надпись - это и есть реакция на призыв не молчать о десятках нападений на активистов?" - заявляют участники сообщества.

"Надеемся, что это не так", - резюмируют они.

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