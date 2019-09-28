Новосад знает, как повысить зарплаты учителям: "У меня лично есть несколько вариантов"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Она напомнила, что требование постановления Кабмина, когда им руководил Владимир Гройсман, относительно увеличения с 1 января 2020 года зарплат учителям в размере от 20 до 70% не было учтено в проекте госбюджета на следующий год.

"И, собственно, ко второму чтению у нас задание от премьера совместно с Минфином и Минсоцполитики под руководством премьера наработать разные варианты того, как мы можем все-таки это постановление выполнить и сделать так, чтобы или все, или отдельные категории все же ощутили повышение заработной платы. Мы сейчас над этим работаем. У меня лично есть уже несколько вариантов и расчетов, как сделать так, чтобы это повышение произошло", - отметила Новосад.

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Она добавила, что на завтрашнем заседании правительства будет возможность обсудить этот вопрос, и до второго чтения проекта госбюджета (2 ноября) определиться с официальной позицией Кабмина.

"Но мы делаем все возможное, чтобы приблизиться к выполнению норм закона об образовании о четырех минимальных прожиточных минимума", - подчеркнула Новосад.