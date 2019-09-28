Kyivpost опубликовал показания Шокина о Байдене из дела Фирташа

Об этом сообщает Kyivpost, информирует Цензор.НЕТ.

В своих показаниях, данных под присягой, Шокин утверждает, что вице-президент США Джо Байден оказал давление на администрацию бывшего президента Украины Петра Порошенко, чтобы не только уволить его с поста Генпрокурора, чтобы защитить своего сына от возможного расследования, но и с целью заблокировать возвращение Дмитрия Фирташа в Украину в 2015 году.

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Копия документа, который, вероятно, является аффидевитом показаний Шокина, заверенная 4 сентября, была опубликована 26 сентября в США Джоном Соломоном, автором новостного сайта The Hill. Ранее Соломон был одним из авторов, которые распространяли утверждения о Джо Байдене и его сыне, а также утверждали, что украинские высокопоставленные лица вмешивались в президентские выборы 2016 года в США.

"Меня выгнали, потому что я проводил широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings", - заявил Шокин в письменных показаниях.

По словам Шокина, тогдашний президент Порошенко несколько раз просил его свернуть расследование по делу Burisma, но он отказался. Затем Порошенко попросил его уйти в отставку, потому что Байден пригрозил заблокировать 1 миллиард долларов помощи для Украины, пока он не будет отстранен от должности.

Шокин заявил, что это был не единственный случай, когда Байден оказал влияние на Порошенко и украинскую власть. По словам экс-генпрокурора, Байден также оказал давление на украинскую администрацию, чтобы заблокировать возвращение Фирташа в Украину в декабре 2015 года, когда Шокин был еще на своем посту.

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Министерство юстиции США обвиняет Фирташа в сговоре с целью подкупа должностных лиц в Индии на общую сумму 18,5 млн. долларов США за разрешение на разработку титановых рудников в индийском штате Андхра-Прадеш. По мнению следствия, полученный титан мог быть продан американской компании Boeing.

Фирташ впервые был арестован в Вене в 2014 году. Последние пять лет он борется с экстрадицией в США. Совсем недавно австрийский суд и министр юстиции страны разрешили его экстрадицию в США, но адвокаты Фирташа подали прошение о повторном слушании дела в суд первой инстанции. Ранее, в апреле 2015 года, австрийский судья отклонил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, признав наличие политической составляющей в деле и запросе на экстрадицию украинского бизнесмена. После этого Фирташ планировал приехать в Киев.

Однако, согласно показаниям Шокина, украинские чиновники сделали все, чтобы это не произошло "под сильным давлением Байдена".

Министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что Фирташ будет арестован сразу по возвращении в Украину. Кроме того, он мобилизовал добровольческий батальон "Азов" - крайне правую националистическую организацию, которая, как считается, подчиняется Авакову, для патрулирования киевских аэропортов в качестве метода запугивания. Правительство также закрыло украинское воздушное пространство для частных самолетов.

Экс-генеральный прокурор Украины утверждает, что не было никаких доказательств того, что Фирташ совершил какое-либо преступление.

"Я бы никогда не допустил, чтобы Генеральная прокуратура использовалась в политических целях для необоснованного уголовного преследования лица при отсутствии достаточных доказательств того, что такие преступления были совершены", - сказал Шокин в письменных показаниях.

Согласно австрийскому законодательству, экстрадиция невозможна, если обвинение политически мотивировано.

Напомним, ранее стало известно, что один из заместителей спецпрокурора Роберта Мюллера Эндрю Вайсман предлагал Дмитрию Фирташу дать показания в отношении Трампа в рамках расследования Мюллера в обмен на закрытие его дела в США.