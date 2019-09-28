Комитет ВР рассмотрит в понедельник законопроекты о присвоении статуса УБД добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры

Эти инициативы народные депутаты, согласно повестке дня, рассмотрят первыми, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Проект закона № 2045 инициировала группа народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" во главе с экс-министром по делам ветеранов Ириной Фриз.

Альтернативный законопроект № 2045-1 предложили нардепы из фракций "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина", в том числе лидеры фракций Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко.

Оба документа содержат дополнение к ст. 6 закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

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Согласно предложенным нормам, участниками боевых действий станут лица, которые до вступления в силу закона от 18 января 2018 года "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" в составе добровольческих формирований не менее 30 дней непосредственно участвовали в антитеррористической операции в период ее проведения во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Вместе с тем это положение не будет распространяться на сотрудников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и непосредственно участвовали в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО (волонтеров).

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Законопроекты также содержат порядок предоставления статуса участника боевых действий участвовавшим в АТО членам добровольческих формирований, которые не вошли в состав силовых структур.