Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.09.19 16:47

Судно с украинцами исчезло в Атлантическом океане

В Атлантическом океане после шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины. Продолжается поисковая операция.

bourbon,rhode

Об этом изданию "Украинская правда" заявил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины", - сказал он.

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC).

Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

Также на Цензор.НЕТ: Шесть человек погибли в оккупированном Крыму в результате шторма

Консульская служба контактирует с профсоюзом морских работников Украины, который в свою очередь общается с такой же организацией во Франции.

По данным источников "Украинской правды", на судне находилось около десятка украинцев.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100