Два человека погибли, два - попали в больницу в результате столкновения Fiat и ВАЗ в Запорожье, - полиция

28 сентября в Запорожское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о ДТП на автодороге Днепропетровск-Мариуполь, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Fiat Ducato 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2102. В результате аварии две пассажирки ВАЗа 1958 и 1951 годов рождения погибли на месте. Водитель этого легкового автомобиля 1974 года рождения и пассажирка Fiat 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.