Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых против Германии, - Süddeutsche Zeitung

Издание Главком обратило внимание, что реакция немецкой прессы на заявление Трампа "хуже и опаснее", чем официальная, передает Цензор.НЕТ.

"Общее мнение, которое высказывают сейчас немецкие журналисты (и которое теперь вполне может распространиться в немецком обществе) примерно таково: "Мы вам искренне помогали, чем только могли, а как вы это считаете "ничем" - то можем более и не помогать", - говорится в публикации.

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Для иллюстрации этого тезиса Главком опубликовал перевод статьи Süddeutsche Zeitung.

"В том же, обнародованном Белым Домом вечером среды протоколе, есть еще второй эпизод, который оказался особенно чувствительным для Берлина. Речь идет о разговоре об Ангеле Меркель. И он, как говорится, "не без изюминки". Можно даже сказать: дружественный телефонат между Трампом и Зеленским на этом месте выглядит, будто политический удар под дых против Германии и ее политического руководства. В центре внимания оказались некоторые высказывания Дональда Трампа. Согласно протоколу, он 25 июля не только расхвалил своего украинского коллегу до небес, но и одновременно объяснил, что Германия "почти ничего" не делает для Украины. Когда он, Трамп, разговаривает с Меркель, то она "хотя и много говорит, но ничего не делает". США же, наоборот, "очень-очень добрые" к Украине. Ответ Зеленского: "Да, вы совершенно правы. Не просто на сто процентов, а на тысячу процентов", - говорится в статье.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что не комментирует высказывания президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, в котором они критиковали канцлера, но говорит, что отношение Берлина к Киеву не изменится.