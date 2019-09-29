В восстановлении дорог приоритетны азовский и восточный регионы, - Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о больших горизонтах. Потому что, например, запорожский мост - это примерно 14-15 миллиардов гривен. А весь дорожный фонд - 74 миллиарда гривен", - сказал Криклий.

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Он добавил, что азовский и восточный регионы приоритетны в восстановлении дорог.

"Собственно, почему и форум экономический в Мариуполе в конце октября проводят с участием премьера и президента. Там, собственно, будет этот вопрос подниматься. И привлекаться инвестиции в обновление инфраструктуры как раз именно этого региона. Луганщины и Донецкого региона", - заявил министр.

По его словам, украинская сторона ведет переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов.

"С первых дней мы как раз общаемся с международными организациями очень активно и с посольствами, в частности, относительно наших трансграничных проектов. Словакия, Румыния, Польша. Мы постоянно в общении, разрабатываем другие инфраструктурные проекты. Международные организации готовы помогать очень активно. ЕБРР в этом году рекордно как раз с программами, которые мы будем еще до конца года брать, то рекордная сумма по финансированию инфраструктурных проектов будет. Они сказали: более миллиарда долларов или евро. Собственно, двигаемся. И будем только наращивать эти темпы", - сказал Криклий.

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