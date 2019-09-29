Зеленский высоко ценит огромный личный вклад Меркель в урегулирование ситуации на Донбассе, - посол Мельник

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - утверждал дипломат в комментарии изданию Der Spiegel.

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Как пишет издание, несмотря на недовольство Зеленским, в Берлине считают, что ответственность за скандал лежит на Вашингтоне. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что стенограмма разговора показывает, как Трамп использует свою власть "для продвижения личных интересов, предвыборных интересов, а также против Германии и Европы".

"Европейцы предоставили Украине средства в двузначном миллиардном размере и приняли санкционную программу против России, чего не было даже во время холодной войны", - указал Рёттген.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. В нем Трамп обвинил Ангелу Меркель в том, что она во время украинского кризиса "много говорит, но ничего не делает". Зеленский согласился с ним "на 1000 процентов".

Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что не комментирует высказывания президентов Украины и США, но говорит, что отношение Берлина к Киеву не изменится.

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