Чтобы получить от РФ компенсации убытков портов Мариуполя и Бердянска, надо признать оккупированный Крым, этого делать никто не будет, - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью Радiо Свобода рассказал об убытках из-за агрессивных действий России в Керченском проливе, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за того военного положения, которое есть, Мариупольский порт, если бы не предприятия, производящие сталь, корпорация "Метинвест", которые находятся в Мариуполе, то, конечно, Мариупольский порт был бы не загружен, не имел бы того объема, и тогда был бы очень убыточный, возможно, его вообще закрыли бы. По Бердянскому (порту. - Ред.) похожая ситуация", - рассказал Криклий.

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По его словам, Россия на сегодняшний день не выплатила никаких компенсаций Украине за срыв работы портов.

"Компенсаций мы никаких не получили. Потому что, чтобы получить компенсации, вы же понимаете, нам надо ... политическая ситуация, признавать, что Крым аннексирован и все, он под российским флагом. Этого делать никто не будет. Россия тоже считает, что это "воля народа", поэтому, собственно, они не планируют ничего компенсировать и так далее. Поэтому продолжаются такие тяжелые, не быстрые переговоры", - подытожил министр.

По данным пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, с 2014 года потери портов составили 6 млрд. гривен.

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