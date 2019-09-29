Наемники РФ вчера 23 раза нарушили перемирие: в ВСУ без потерь

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, трижды неподалеку от Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, по два раза вблизи Лебединского и Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. дважды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем, неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, шесть раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку от Новгородского - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Троицкого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, неподалеку от Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия, вблизи станции Кондрашевская - из миномета калибра 82 мм, неподалеку от Луганского - из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил неподалеку от Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Травневого - из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Потерь в украинской армии нет.





