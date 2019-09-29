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29.09.19 08:58

"Какого хрена он вообще в России?" - жители Элисты недовольны назначением террориста "ДНР" Трапезникова мэром их города. ФОТО

Одного из ближайших соратников ликвидированного главаря "ДНР" Захарченко Дмитрия Трапезникова в России назначили мэром Элисты, что вызвало негодование у местных жителей.

"Какого хрена он вообще в России?" - жители Элисты недовольны назначением террориста "ДНР" Трапезникова мэром их города. ФОТО

Об этом пишет журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Внезапно, столицу Калмыкии будет возглавлять жулик и бандит из Донецка, ответственный за грабежи, убийства, похищения людей и т.д... Теперь жители РФ смогут на собственном опыте познакомиться с прекрасными кризис-менеджерами из ДНР, которую они так радостно поддерживали", - сообщил он.

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При этом Казанский опубликовал комментарии "довольных" жителей Элисты под постом о назначении на странице в инстаграме у главы Калмыкии Бату Хасикова.

Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 01
Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 02
Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 03
Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 04
Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 05

Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 06
Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 07

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