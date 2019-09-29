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29.09.19 11:20

Обухов завтра простится с бойцом Нацгвардии Александром Марковым, смертельно раненым на Светлодарской дуге

Завтра, 30 сентября, в городе Обухов Киевской области, в 11:00 на площади перед районным центром культуры и досуга начнется церемония прощания со старшим лейтенантом Александром Марковым (позывной Чумак), который 27 сентября в 17:00 в районе Светлодарской дуги во время обстрела наших позиций получил крайне тяжелое ранение, от чего умер в больнице в 19:30 в тот же день.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Александр Марков в 2003 году окончил Академию Государственной налоговой службы в Ирпене (финансовое право), в 2007 году - МАУП (учет и аудит).

Увлекался военной историей, был членом клуба военно-исторической реконструкции "Повстанец" (Киев). Участник Революции Достоинства. С марта 2014 года по февраль 2015 служил в 72-й ОМБр командиром взвода. Участвовал в боевых действиях у Амвросиевки, Зеленополья, Гранитного.

В 2016 прошел отбор в бригаду быстрого реагирования НГУ.

У него остались жена и сын.

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