Обухов завтра простится с бойцом Нацгвардии Александром Марковым, смертельно раненым на Светлодарской дуге

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Александр Марков в 2003 году окончил Академию Государственной налоговой службы в Ирпене (финансовое право), в 2007 году - МАУП (учет и аудит).

Увлекался военной историей, был членом клуба военно-исторической реконструкции "Повстанец" (Киев). Участник Революции Достоинства. С марта 2014 года по февраль 2015 служил в 72-й ОМБр командиром взвода. Участвовал в боевых действиях у Амвросиевки, Зеленополья, Гранитного.

В 2016 прошел отбор в бригаду быстрого реагирования НГУ.

У него остались жена и сын.

Смотрите также: Боец Нацгвардии Александр Марков погиб в бою с оккупантами 27 сентября. ФОТО