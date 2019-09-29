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29.09.19 11:55

5 детей пострадали при взрыве гранаты на оккупированной части Луганской области

В селе Черногоровка Перевальского района Луганской области от взрыва боевой гранаты пострадали 5 детей в возрасте от 7 до 13 лет.

больница

Об этом заявили члены незаконного вооруженного формирования "народная милиция ЛНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сообщается, что инцидент произошел 28 сентября - недалеко от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.

"Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести", – сказано в сообщении.

Утверждается, что дети находятся в лечебных учреждениях.

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