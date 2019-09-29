5 детей пострадали при взрыве гранаты на оккупированной части Луганской области

Об этом заявили члены незаконного вооруженного формирования "народная милиция ЛНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сообщается, что инцидент произошел 28 сентября - недалеко от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.

"Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести", – сказано в сообщении.

Утверждается, что дети находятся в лечебных учреждениях.

Смотрите также: "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жители частного дома в Донецке наблюдают взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО