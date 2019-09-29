О восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма речь не идет, - министр инфраструктуры Криклий

Об этом Криклий написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я конечно понимаю, что все, что не некролог - реклама, но чтобы настолько извратить добрые дела и сделать из меня сепаратиста - надо точно иметь конкретную цель и заказчика. Даже родная мать разволновалась, и с самого утра в слезах спрашивала о возможности возобновления прямых пассажирских перевозок в Крым", - утверждает он.

Министр пояснил, что сейчас по поручению президента завершается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

"Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине", - написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чтобы получить от РФ компенсации убытков портов Мариуполя и Бердянска, надо признать оккупированный Крым, этого делать никто не будет, - Криклий

Криклий настаивает, что "речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине".

"Кто хоть раз был на Чонгаре, а не борется за освобождение Крыма исключительно с дивана в фейсбуке, поймет", - добавил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры заявил, что от КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом будут организованы пассажирские перевозки.

Эта информация вызвала в сетях шквал возмущения. Комментаторы утверждали, что таким образом Украина будто бы признает оккупацию Крыма, и следующим шагом станет подача на захваченный полуостров воды.

Также на Цензор.НЕТ: Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий