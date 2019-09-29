Спасатели эвакуировали пятерых хасидов из горящего дома в Умани

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"29 сентября в Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру хасиды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание на чердаке жилого дома в переулке Проездном обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.

"На месте пожара работал личный состав дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части. Оперативными и профессиональными действиями специалистам ГСЧС дом удалось спасти, пожар был ликвидирован в 3:41", - добавили в ГСЧС.

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Во время борьбы с огнем спасатели из комнат дома провели эвакуацию в безопасное место 5-ти хасидов.

Как стало известно, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Погибших и травмированных в результате пожара нет.