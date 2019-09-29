Экс-командира 57-й бригады Головашенко будут судить за наезд автомобилем на военнослужащего

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командира воинской части А1736, подозреваемого в совершении наезда на военнослужащего этой же части", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 18 октября 2018 года на грунтовой дороге вблизи с. Раденское Олешковского района Херсонской области командир воинской части, управляя военным автомобилем Toyota Land Cruiser, совершил наезд на военнослужащего этой же воинской части. В результате, последний получил тяжкие телесные повреждения.

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Головашенко обвиняется в нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной техники, повлекшем средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, бывшему военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.